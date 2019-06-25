Полицейские вернули похищенные деньги тамбовчанке

СЕГОДНЯ 14:20 2019-06-25T14:20:33+03:00

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В дежурную часть обратилась 68-летняя жительница Тамбова. Она рассказала полицейским, что на остановке общественного транспорта у нее украли кошелек, в котором находилось 2 тысячи 300 рублей.

Оказалось, что пенсионерка оставила сумку с кошельком на лавочке и отвлеклась на непродолжительной время, чем и воспользовался вор. А точнее - воровка. Стражи порядка установили, что к краже может быть причастна 21-летняя неработающая тамбовчанка. Ее задержали и доставили в полицию.

- Девушка была опрошена, в содеянном созналась. В настоящее время по данному факту проводится проверка, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU