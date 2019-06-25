Клещи за неделю покусали более 140 тамбовчан

СЕГОДНЯ 13:32 2019-06-25T13:32:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Как сообщают специалисты регионального Роспотребнадзора, по состоянию на 24 июня на в медицинские организации области обратилось 2 119 пострадавших от укусов клещей, в том числе 595 детей. За прошедшую недель от укусов членистоногих пострадали 148 человек, из которых 44 — дети.

При этом зарегистрировано три случая клещевого боррелиоза (болезнь Лайма) среди взрослых. Все пострадавшие не обращались, клещи не исследовались, экстренную профилактику не получали.

- Анализ случаев присасывания клеща по месту нападения показал, что в 57 % случаев присасывание произошло на территории домовладений, что указывает на необходимость систематического благоустройства приусадебных участков, - комментируют в Роспотребнадзоре.

ИСТОЧНИК KP.RU