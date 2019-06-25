В Тамбовской области женщина украла детскую коляску, оставленную без присмотра

СЕГОДНЯ 12:27 2019-06-25T12:27:34+03:00

Злоумышленница хотела ее продать, но не успела

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В отдел полиции МОМВД «Кирсановский» 24 июня поступило сообщение о краже. На место на улицу Красноармейскую выехала следственно-оперативная группа. Выяснилось, что 32-летняя женщина примерно в 12:00 оставила детскую коляску у супермаркета, а сама пошла за покупками. Вернувшись, она обнаружила ее пропажу.

Сотрудники полиции изъяли запись с наружной камеры видеонаблюдения, на которой было видно как коляску похищает неизвестная женщина. Вскоре стражи порядка задержали 44-летнюю злоумышленницу, жительницу села Вячки. Она созналась в содеянном и вернула детскую коляску.

- По словам задержанной, похищенное она хотела продать, в настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU