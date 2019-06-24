2019-06-24T16:56:53+03:00
Происшествия

Прокуратура проведет проверку по факту коммунальной аварии на севере Тамбова

ЧП оставило десятки тысяч горожан без холодного водоснабжения
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В прокуратуре разберутся в обстоятельствах коммунальной аварииВ прокуратуре разберутся в обстоятельствах коммунальной аварии
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Прокуратура Октябрьского района по поручении областных коллег, начала проверку по факту аварии на крупном водоводе в северной части города. С пятницы до утра воскресенья тысячи тамбовчан остались без воды.

- В ходе проверки будет дана оценка полноты и своевременности мер, принятых организацией-поставщиком для устранения возникшей аварии, причин и условий ей способствующей, а также своевременности проведения профилактических работ по недопущению аварийного прекращения подачи населению водоснабжения, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - При наличии оснований будут приняты адекватные меры прокурорского реагирования.

Кстати, в АО «Тамбовские коммунальные системы», которое обеспечивает горожан питьевой водой, пояснили, что водовод, на котором произошла авария является бесхозным и на балансе ни у кого не числится. Тем не менее, периодически его ремонтом занимаются именно сотрудники коммунальной компании – за последний год на этой трубе произошло 7 аварий.

Фото администрации города Тамбова

ИСТОЧНИК KP.RU

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