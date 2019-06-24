2019-06-24T15:38:47+03:00
Происшествия

Тамбовские полицейские раскрыли кражу из частного дома

Подозреваемый сознался в содеянном
Ирина БУРЯКОВА
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21 июня в дежурную часть обратилась жительница села Богословка Тамбовского района. Женщина рассказала полицейским о краже из ее дома. Потерпевшая пояснила, что долгое время отсутствовала и, когда решила проверить жилье, обнаружила пропажу. Из ее дома украли два электрических мотора, два велосипеда, поливной шланг и два компрессора от холодильника.

Полицейские осмотрели место кражи и выяснили, что вора проник в дом путем выставления оконной рамы. Сотрудники полиции провели подворный обход и опросили соседей.

- В результате был задержан 26-летний подозреваемый - местный житель. Изъять похищенное не удалось, так как задержанный продал имущество, а деньги потратил. Выяснилось, что хищение молодой человек совершил еще 15 апреля в ночное время и выносил украденное по частям, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Теперь парню придется возместить материальный ущерб из своего собственного кармана.

В настоящее время стражи порядка решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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