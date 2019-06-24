Тамбовский ветеран ВОВ празднует свое 101-летие

СЕГОДНЯ 15:01 2019-06-24T15:01:31+03:00

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Ветерану Великой Отечественной войны, тамбовчанину Александру Боднару сегодня, 24 июня, исполнился 101 год. Поздравить фронтовика к нему в гости пришел временно исполняющий обязанности главы Тамбова Дмитрий Самородин.

Александр Николаевич - выпускник сельскохозяйственного техникума, в 1940 году он окончил Харьковское военно-авиационное училище штурманов. Принимал участие в ВОВ с самого первого дня, будучи штурманом в составе 1-го тяжело-бомбардировочного полка на самолетах ТБ-3 и Ли-2.

Именинник участвовал в обороне Москвы, Ленинграда, Сталинграда. Во времена Сталинградской битвы он совершил 60 боевых вылетов. Кроме того, ветеран воевал на Орловско-Курской дуге, на Кубани и в Крыму, участвовал в бомбардировках Хельсинки, промышленных центров Германии и Польши.

Фронтовик выполнял полеты по эвакуации раненых и доставке оружия, боеприпасов, медикаментов наземным войскам при наступлении в Ясско-Кишиневской операции и при форсировании Днепра, партизанским отрядам в белорусских и брянских лесах. Всего за годы войны совершил 300 боевых вылетов. Александр Бондар был ранен. Является участником Парада Победы 1945 года.

- Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I степени, 3 орденами Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «Партизану Отечественной войны», «За оборону Москвы», «За оборону Ленинграда», «За оборону Сталинграда» и другими, - сообщает информационное управление администрации Тамбова.

Когда война кончилась, Александр Николаевич продолжил службу в Вооруженных Силах. В 1960 году вышел в отставку с должности старшего штурмана полка в звании полковника. Он - автор многочисленных статей в газетах «Красная звезда», «Советская авиация», «Тамбовская жизнь». С 1962 года — в рядах членов Союза журналистов СССР. Более 30 лет является членом Тамбовского городского комитета ветеранов войны.

- Конечно, возраст дает о себе знать, 101 год это не шутки, но я хожу, стараюсь, держусь, - сказал именинник.

ИСТОЧНИК KP.RU