Жителям северной части Тамбова временно включили холодную воду

СЕГОДНЯ 18:05 2019-06-22T18:08:06+03:00

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В северной части города Тамбова продолжаются работы по устранению повреждения на водоводе. Как сообщает городская администрация, на месте ЧП находятся начальник управления ТЭК и ЖКХ Тамбовской области Светлана Григорьева, замглавы администрации города Тамбова Дмитрий Панков, директор центральной городской диспетчерской Альберт Досягаев, представители МЧС и руководство РКС.

- Авария случилась вчера, специалисты работают уже больше суток. На глубине 4 метров на трубе водовода диаметром 600 мм образовались трещина, - рассказал технический директор ОАО «РКС» Сергей Никитин.

По его словам все необходимое для замены подготовлено, новую трубу уже привезли, в ночь работали два экскаватора, четыре откачивающих машины. Характер и место повреждения определено. Проведению земляных работ мешает наличие многочисленных кабелей, один из которых запитывает электричеством перинатальный центр. Рабочим приходится практически вручную откапывать участок водовода, чтобы была возможность обрезать трубу и заменить. А это требует времени. Ситуацию осложняет то, что в условиях аномальной жары горожане остались без водоснабжения, более того, сейчас в северной части Тамбова проходят гидравлические испытания теплосетей, а значит, здесь нет и горячей воды.

Рабочие вручную откапывают поврежденный участок трубыФото: Пресс-служба администрации города Тамбова

- Мы сделаем все возможное, чтобы тамбовчане не остались без воды на длительный период, - заверил Дмитрий Панков. - Сейчас вода подается из резервуаров, которые были предварительно наполнены ночью, но расход увеличивается к вечеру. К 15 часам вода в трех резервуарах была израсходована почти на 50 процентов.

Организован подвоз воды в социальные объекты: больницы, перинатальный центр, коллледж. С 13 часов был организован подоз воды на улици Селезневская и Бобарыкина, Орехова и Северо-Западная, Вышеславцева и Гиляровского.

Горожанам обеспечили подвоз водыФото: Пресс-служба администрации города Тамбова

- До 21 часа сегодняшнего дня водоснабжение для тамбовчан будет поступать из резервуаров, затем в целях их дальнейшего наполнения вода для потребителей будет отключена, - говорит начальник регионального управления ТЭК и ЖКХ Светлана Григорьева. - Водоснабжение возобновится 23 июня в 8 часов утра.

ИСТОЧНИК KP.RU