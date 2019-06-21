2019-06-21T18:05:12+03:00
Общество

В трех микрорайонах Тамбова строят дороги

Речь идет о жилых комплексах «Майский», «Вернадский» и «Высота»
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Работы ведутся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»Работы ведутся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
Изменить размер текста:

В Тамбове в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» начали строить дороги. В настоящее время подрядчики ведут земляные работы по подготовке основания автодорог в микрорайонах «Майский», «Вернадский» и «Высота».

Как сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области, в текущем году в микрорайоне «Вернадский» построят 1,2 км дорог на улицах Научная и Академическая. В жилищном комплексе «Высота» проведут работы по реконструкции автомобильных дорог протяженностью почти 1,4 километра по улицам Колхозная и Степная.

- Самый большой объем работ в микрорайоне Майский в Тамбове, который сейчас застраивается очень активно. Дороги с твердым покрытием будут построены на 51 улице протяженностью 43 километра, - отметили в региональной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24