В трех микрорайонах Тамбова строят дороги

СЕГОДНЯ 18:05 2019-06-21T18:05:12+03:00

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В Тамбове в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» начали строить дороги. В настоящее время подрядчики ведут земляные работы по подготовке основания автодорог в микрорайонах «Майский», «Вернадский» и «Высота».

Как сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области, в текущем году в микрорайоне «Вернадский» построят 1,2 км дорог на улицах Научная и Академическая. В жилищном комплексе «Высота» проведут работы по реконструкции автомобильных дорог протяженностью почти 1,4 километра по улицам Колхозная и Степная.

- Самый большой объем работ в микрорайоне Майский в Тамбове, который сейчас застраивается очень активно. Дороги с твердым покрытием будут построены на 51 улице протяженностью 43 километра, - отметили в региональной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU