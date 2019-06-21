В Тамбове от имени епархии орудуют мошенники

СЕГОДНЯ 16:11 2019-06-21T16:11:17+03:00

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Тамбовчане могут стать жертвой мошенников. Об этом горожан предостерегают представители православной церкви. Дело в том, что недавно в социальных сетях «Одноклассники» появилась фейковая группа, которая ведет сбор средств от лица Тамбовской епархии на восстановление якобы сгоревших и разрушенных храмов.

- Эта группа не имеет к нам никакого отношения к Тамбовской епархии и является мошеннической, - поясняют в Тамбовской епархии. - Ни в коем случае не следует направлять средства на номер карты, указанный в сообщениях. Тамбовская епархия уже обратилась в правоохранительные органы, которые в настоящее время расследуют это преступление.

ИСТОЧНИК KP.RU