2019-06-21T09:36:28+03:00
Происшествия

В Тамбовской области мужчину сбили на пешеходном переходе

Пострадавшего доставили на лечение в больницу
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Под колесами авто оказался 64-летний мужчинаПод колесами авто оказался 64-летний мужчинаФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой пострадал пешеход, произошла 20 июня в 7 часов 36 минут на улице Красная около дома №75 города Мичуринска. Как рассказали в УГИБДД по Тамбовской области, 64-летний водитель автомобиля «Daewoo Nexia» наехал на 64-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства.

- В результате аварии мужчина получил травмы, на автомобиле скорой медицинской помощи его доставили в ТОГБУЗ «Мичуринская ЦРБ»,- рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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