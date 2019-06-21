В Тамбовской области мужчину сбили на пешеходном переходе

СЕГОДНЯ 09:36 2019-06-21T09:36:28+03:00

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Авария, в которой пострадал пешеход, произошла 20 июня в 7 часов 36 минут на улице Красная около дома №75 города Мичуринска. Как рассказали в УГИБДД по Тамбовской области, 64-летний водитель автомобиля «Daewoo Nexia» наехал на 64-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства.

- В результате аварии мужчина получил травмы, на автомобиле скорой медицинской помощи его доставили в ТОГБУЗ «Мичуринская ЦРБ»,- рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU