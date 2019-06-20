2019-06-20T16:59:55+03:00
Общество

Тамбовские выпускники могут поступить на «целевое» в медвузы

Договор на обучение заключается до 19 июля
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Выпускники региона могут выбрать любой медвуз страныВыпускники региона могут выбрать любой медвуз страныФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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В управлении здравоохранения Тамбовской области началась кампания по заключению договоров о целевом обучении в медицинских вузах. Подать документы может любой выпускник, который желает стать врачом. Для заключения договора абитуриенту необходимо получить целевое направление в любом государственном учреждении здравоохранения нашего региона. Ограничений на количество абитуриентов, желающих заключить договор, не установлено. Если раньше целевики могли поступить только в тот вуз, который указан в договоре, то теперь они могут подать документы на поступление в любое высшее учебное медицинское заведение России. При этом зачисление будет происходить на конкурсной основе между целевиками.

- Ежегодно более 300 тамбовских абитуриентов поступают в медицинские высшие и средние учебные заведения по целевым направлениям. В настоящее время в медицинских ВУЗах обучается более 1,2 тысячи студентов-целевиков, - рассказали в администрации Тамбовской области. - Заключение договоров с целевиками продлится до 19 июля.

Образцы документов для заключения договоров о целевом обучении в электронном виде размещены на официальном сайте управления здравоохранения области (раздел «Гражданам и бизнесу», подраздел «Кадровая политика», «Обучение по целевым направлениям») http://zdrav.tmbreg.ru/hr_young.html

ИСТОЧНИК KP.RU

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