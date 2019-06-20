Усадьба Асеевых в Тамбове получила серебряную монету со своим изображением

СЕГОДНЯ 17:31 2019-06-20T17:31:54+03:00

Монета выпущена накануне Дня Победы в этом году

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Серебряную монету номиналом три рубля передали в дар тамбовскому музею-усадьбе Асеевых и теперь она будет украшать экспозицию историко-культурного комплекса. На ней изображена сама усадьба. Об этом сообщили в Тамбовской областной Думе.

Напомним, 8 мая текущего года Банк России выпустил в обращение памятную трехрублевую серебряную монету с изображением музея-усадьбы Асеевых в Тамбове. Она выходит в серии «Памятники архитектуры России» и имеет форму круга диаметром 39 мм. Масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 грамм, проба сплава - 925.

С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант. На лицевой стороне монеты изображено рельефное изображение герба РФ, имеются надписи: «Российская федерация» и «Банк России».

Фото: Тамбовская областная Дума

ИСТОЧНИК KP.RU