Усадьба Асеевых в Тамбове получила серебряную монету со своим изображением
Серебряную монету номиналом три рубля передали в дар тамбовскому музею-усадьбе Асеевых и теперь она будет украшать экспозицию историко-культурного комплекса. На ней изображена сама усадьба. Об этом сообщили в Тамбовской областной Думе.
Напомним, 8 мая текущего года Банк России выпустил в обращение памятную трехрублевую серебряную монету с изображением музея-усадьбы Асеевых в Тамбове. Она выходит в серии «Памятники архитектуры России» и имеет форму круга диаметром 39 мм. Масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 грамм, проба сплава - 925.
С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант. На лицевой стороне монеты изображено рельефное изображение герба РФ, имеются надписи: «Российская федерация» и «Банк России».
Фото: Тамбовская областная Дума
ИСТОЧНИК KP.RU