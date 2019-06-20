В Тамбовской области выбрали лучшего пожарного

СЕГОДНЯ 16:19 2019-06-20T16:19:11+03:00

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На Тамбовщине состоялся региональный этап всероссийского конкурса профмастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший пожарный». Победу в нем одержал Дмитрий Белобородов. Второе место занял Виктор Борисеевич, а третье — Антон Пашигорев. Все эти мужчины работают во втором отряде федеральной противопожарной службы по Тамбовской области. Победитель конкурса будет представлять регион на всероссийском этапе.

Участники конкурса показали знания санитарных правил и норм, применение правил охраны труда и противопожарной безопасности. Кроме того, во время практических заданий пожарные продемонстрировали свое умения и подготовку.

- Им надо было связать двойную спасательную петлю, подняться по штурмовой лестнице в 4й этаж учебной башни, преодолеть 100-метровую полосу с препятствиями, на время надеть боевую одежду и снаряжение и сделать другие упражнения на скорость и ловкость, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Цель данного конкурса заключается в повышении престижа труда пожарных, пропаганде их достижений, распространении передового опыта, привлечении молодежи в профессию. Главным организатором мероприятия стало областное управление труда и занятости населения.

ИСТОЧНИК KP.RU