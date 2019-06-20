2019-06-20T14:47:14+03:00
Общество

Следователь из Тамбова стал новым замом руководителя липецкого СК

Вадим Муратов занимал такую же должность в следственном управлении СКР по Тамбовской области
Ксения АЛЕШИНА
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Вадим Муратов - уроженец Уваровского района Тамбовской областиВадим Муратов - уроженец Уваровского района Тамбовской областиФото: СУ СК РФ по Липецкой области
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У руководителя следственного управления СК России по Липецкой области новый заместитель. Соответствующий приказ о назначении на должность полковника юстиции Вадима Муратова был подписан 19 июня председателем Следственного комитета РФ. Он уже имеет опыт работы на таком посту, поскольку с 2016 по 2019 годы он был первым замглавы СУ СК РФ по Тамбовской области.

Вадим Муратов родился 17 октября 1980 года в Уваровском районе Тамбовской области. В 2002 году он окончил вуз по специальности «юриспруденция» и был принят следователем в Уваровскую межрайонную прокуратуру Тамбовской области. Через два года его перевели на должность старшего следователя прокуратуры Тамбовского района.

С декабря 2004 года по декабрь 2007 года Муратов работал следователем по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел. В дальнейшем занимал должности старшего прокурора отдела Управления по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью прокуратуры области, заместителя прокурора Ленинского района города Тамбова.

С 2011 года Вадим Муратов работал в системе Следственного комитета РФ на должностях заместителя и первого заместителя руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области. Кроме того, проходил службу в центральном аппарате СК России. Имеет ведомственные награды: медали - «За безупречную службу» II, III степеней, «За отличие» , «За усердие в службе», «300 лет первой следственной канцелярии России».

ИСТОЧНИК KP.RU

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