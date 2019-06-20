2019-06-20T13:05:12+03:00
Происшествия

Мичуринца осудили за поддельное медицинское заключение

Молодого человека приговорили к обязательным работам
Ксения АЛЕШИНА
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В Мичуринске суд вынес приговор 23-летнему парню, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа».

Как установлено судом, в 2016 году для получения водительских прав обвиняемый прошел медосмотр и ему было выдано соответствующего заключение. Однако в течение года, пока действовало эта справка , права он получить не смог.

В 2018 году из-за нехватки денег для оплаты госпошлины за прохождение медосвидетельствования молодой человек воспользовался услугами незнакомого ему мужчины, который за тысячу рублей, используя переданное ему обвиняем медицинское заключение от 2016 года, изготовил новое поддельное, датировав его мартом 2018 года.

- Впоследствии поддельное медицинское заключение было передано обвиняемым в МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области в г. Мичуринск для получения водительских прав. С учетом мнения государственного обвинителя, небольшой тяжести совершенного подсудимым преступления, суд назначил ему наказание в виде 100 часов обязательных работ, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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