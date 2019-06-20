В Тамбовской области в ДТП с мопедом и иномаркой пострадали два человека

СЕГОДНЯ 12:41 2019-06-20T12:41:17+03:00

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ДТП произошло 19 июня около 20:30 на улице Советской около дома №16«В» города Котовска. Водитель мопеда «Альфа», 37-летний мужчина, не учел безопасную дистанцию до стоящего впереди автомобиля «Форд Мондео» и врезался в него. Иномаркой управлял 27-летний водитель, который совершал маневр поворота налево на нерегулируемом перекрестке.

Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, в результате аварии пострадали водитель мопеда и его 30-летняя пассажирка. С телесными повреждениями их доставили во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU