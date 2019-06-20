2019-06-20T10:52:15+03:00
Происшествия

На Тамбовщине разыскивают водителя, который сбил двух пешеходов и скрылся

Один из пострадавших в результате наезда умер в больнице
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Мужчина-пешеход умер в больницеМужчина-пешеход умер в больницеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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В Тамбовской области разыскивают водителя, который совершил тяжкое ДТП и скрылся. По данным регионального УГИБДД, авария произошла 19 июня в 22 часа 30 минут на участке пожарного проезда от улицы Советской к улице Октябрьской села Изосимово Мичуринского района. В это время неустановленный пока водитель наехал на пешеходов: 56-летнего мужчину и 46-летнюю женщину, которые двигались по обочине навстречу движения транспорта.

- В результате аварии пострадавших с травмами доставили на автомобиле скорой медицинской помощи в ТОГБУЗ «Мичуринская ЦРБ», - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. – Вскоре от полученных травм мужчина скончался. Сейчас ведутся разыскные мероприятия водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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