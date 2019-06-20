В Тамбове 20 июня пройдут выпускные

СЕГОДНЯ 09:25 2019-06-20T09:25:30+03:00

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Двадцатого июня во всех школах Тамбова пройдут выпускные. По данным городской администрации, в этот день со школой попрощаются 1197 юных тамбовчан. К этому моменту подведены итоги ЕГЭ. Тамбовские выпускники показали 599 высоких (в диапазоне от 81 до 100 баллов) результатов. Из них 29 являются максимальными – 100 баллов. Их достигли учащиеся лицеев № 6, 14, 21, 28, 29, Центра образования № 13, школ № 22, 33, 36 и гимназии № 12.

- В этом году 122 выпускника получат аттестат с отличием и будут награждены медалью «За особые успехи в учении», - рассказали в мэрии Тамбова. - Для этого помимо отличных оценок необходимо было получить не менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку и математике профильного уровня или «пять» по математике базового уровня.

Выпускники текущего года достойно представляли Тамбов и область на региональном и заключительном этапах всероссийской олимпиады школьников. В 2019 году в числе одиннадцатиклассников 14 победителей и 84 призера регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, а две выпускницы лицея №14 стали победителем и призером соответственно уже заключительного этапа олимпиады. По большинству предметов на ЕГЭ выпускники 2019 года показали результаты выше прошлого года. Средний балл по обязательным предметам также превысил прошлогодний и составил 70,3. По предварительным данным, из предметов по выбору наиболее сложными для выпускников оказались химия и физика.

ИСТОЧНИК KP.RU