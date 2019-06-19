2019-06-19T17:34:39+03:00
Происшествия

В Мичуринске женщина угрожала убийством своему приятелю

Жительница наукограда была задержана полицейскими
Ксения АЛЕШИНА
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Возле одного из домов на улице Октябрьской в городе Мичуринске, 17 июня, 41-летняя женщина с ножом в руках угрожала убийством своему 33-летнему приятелю. До этого они вместе выпивали и поссорились во время застолья.

Полицейские нашли и задержали злоумышленницу при проведении оперативно-розыскных мероприятий. После опроса она созналась в содеянном. Нож в качестве вещественного доказательство был изъят и направлен на экспертизу.

- В отношении задержанной ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», - комментируют в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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