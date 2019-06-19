2019-06-19T13:09:15+03:00
Общество

Тамбовская колония №1 показала, как кормят осужденных, после того как двое из них нажаловались Уполномоченному

В региональном УФСИН не видят поводов для недовольства: столовая и еда в «единичке» соответствует всем требованиям, здесь появилась новая линия раздачи, а готовит блюда бывший столичный повар
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Еду в колонии готовят сами заключенныеЕду в колонии готовят сами заключенныеФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В исправительной колонии №1, которая расположена в центре Тамбова, не могут объяснить причины жалоб, которые поступили от двоих осужденных во время посещения учреждения Уполномоченным по правам человека в Тамбовской области Владимиром Репиным 14 июня. Со слов обратившихся к омбудсмену, пища в «единичке» непригодна для еды и не отвечает санитарным нормам. Об итогах визита в колонию Владимир Репин рассказал на своем официальном сайте. При этом жалобы на питание вызвали в региональном УФСИН, и у руководства исправительного учреждения мягко говоря, недоумение.

По словам сотрудников учреждения, далеко не все сейчас могут позволить себе такую организацию питания, как в колонии, за тем, что поступает на столы осужденных, тщательно следят. Здесь регламентировано все: начиная от этапа, на котором централизованно через систему госзакупок приобретаются продукты для исправительных учреждений – прежде чем заключить договор с поставщиком, их тщательно исследуют на предмет безопасности и соблюдения санитарных норм, в том числе с использованием лабораторных методов. Только после этого продукты поступают в учреждения ФСИН. После чего пища проходит еще несколько степеней контроля.

- Приготовлением пищи у нас занимаются сотрудники из числа осужденных, - рассказывает врио заместителя начальника ИК-1 Михаил Зубачев. – Это люди, наиболее подготовленные к исполнению таких обязанностей, кроме того они в обязательном порядке проходят подготовку по специальности «Повар».

В исправительной колонии №1 главный на кухне – экс-повар одного из столичных ресторанов Дмитрий Щитов. - Приготовление пищи осуществляется у нас так называемым котловым методом.

- Посмотрите, сегодня на обед у осужденных рассольник, плов, салат и кисель, - рассказывает Дмитрий, помешивая первое блюдо в огромном котле.

Шеф-повар исправительной колонии всегда присутствует в зале столовой. Здесь кстати совсем недавно установили новую линию раздачи. Раньше на каждый стол ставили кастрюлю, рассчитанную на 10 человек, в процессе раскладывания еды, порции могли оказаться разными по составу. Поэтому раньше жалобы от заключенных на то, что в их супе почему-то нет мяса, были. Но эта проблема ушла после внедрения новинки – на линии раздачи пищу уже раскладывают порционно, кроме того, она долго остается горячей. Вопрос с весом порций, в случае сомнений, можно снять здесь же, в столовой. Для этого в помещении есть электронные весы.

Весы в столовой Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Весы в столовойФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Меню предусмотрено в двух видах – традиционном бумажном и на современной LED-панели.

Меню осужденных Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Меню осужденныхФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Кстати, в колонии осужденные могут получить даже шашлык – это реальность. Во внутреннем дворе учреждения для его приготовления установлен массивный мангал. На традиционный повседневный стол заключенных это блюдо не попадает. Но они могут заказать его из разных видов мяса в кафе, которое работает на территории колонии.

В колонии готовят даже шашлык Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В колонии готовят даже шашлыкФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

А всего в этом заведении представлен ассортимент из более, чем 20 блюд, конечно же, за отдельную плату.

В кафе предлагают больше 20 наименований блюд Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В кафе предлагают больше 20 наименований блюдФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

- Я даже предположить не могу, что вызвало жалобы заключенных, - резюмирует председатель Общественного совета при УФСИН России по Тамбовской области Андрей Власов после осмотра пищеблока, столовой и помещения кафе, а также дегустации блюд, приготовленных для заключенных. – Готовят здесь очень вкусно, столовая чистая, уютная, наверное, произошедшее можно связать с человеческим фактором – всем не угодишь, но объективно, претензий к организации питания здесь быть не может.

Председатель Общественного совета при УФСИН России по Тамбовской области Андрей Власов Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Председатель Общественного совета при УФСИН России по Тамбовской области Андрей ВласовФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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