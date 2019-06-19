В Тамбовской области легковушка врезалась в торговый павильон
С места происшествия водителя отвезли в больницу
Авария произошла в поселке МучкапскийФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария произошла 18 июня примерно в восемь часов вечера на улице Красной около дома № 52 рабочего поселка Мучкапский. Автомобиль «ВАЗ-21102», 53-летний водитель которого не справился с управлением, протаранил торговый павильон.
Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, в результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и бригадой скорой медицинской помощи был доставлен в ТОГБУЗ «Уваровская ЦРБ».
ИСТОЧНИК KP.RU