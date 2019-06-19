В Моршанске хоронят фельдшера скорой помощи, погибшую в серьезном ДТП

СЕГОДНЯ 11:02 2019-06-19T11:32:01+03:00

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Сегодня, 19 июня, в Моршанске хоронят фельдшера отделения скорой медицинской помощи Галину Попову, чья жизнь трагически оборвалась в результате автомобильной аварии. Женщина родилась 10 мая 1984 года в Липецке. В Моршанской ЦРБ она работала на протяжении 15 лет.

- Она отличалась исключительным трудолюбием, была настоящим профессионалом своего дела, увлеченным и уважаемым человеком. Вся трудовая деятельность Галины Юрьевны прошла в больнице и погибла она, выполняя свою работу, - говорят коллеги погибшей. - Коллектив ТОГБУЗ «Моршанская ЦРБ» скорбит о потере коллеги, выражает искренние соболезнования родным и близким Галины Юрьевны.

Напомним, серьезное ДТП в Моршанске с участием иномарки и машины скорой помощи произошло 17 июня примерно в 19:10 на регулируемом перекрестке улиц Интернациональная и Ленина. Галина скончалась в больнице. Кроме того, пострадали три человека: водитель и медсестра неотложки, а также 44-летний пациент, которого везли в больницу.

Фото: управление здравоохранения по Тамбовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU