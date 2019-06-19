История разваливающегося дома-памятника в Тамбове попала в эфир федерального канала

СЕГОДНЯ 10:11 2019-06-19T10:11:52+03:00

После того, как о безвыходной ситуации жителей бывшей усадьбы Турчаниновой узнала вся страна, судьбой здания заинтересовались в региональном СКР

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В Тамбове, после выхода сюжета о судьбе жителей дома №41Б в Тамбове на федеральном канале НТВ, началась доследственная проверка информации, изложенной журналистами. Проводит ее СУ СКР по региону.

- Как следует из сюжета, городская администрация признала строение аварийным и обязала жильцов отремонтировать его за свой счет. Но есть одна проблема - проводить строительные работы памятников архитектуры могут только специализированные организации, поэтому цена будет соответствующая, непосильная пенсионерам, проживающим в этом доме. В рамках организованной процессуальной проверки по изложенным в сюжете фактам следственными органами следственного управления СК России по Тамбовской области будет дана правовая оценка законности и обоснованности действий должностных лиц администрации города Тамбова и принятых ими решений, - рассказали в СУ СКР по Тамбовской области.- По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU