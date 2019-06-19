2019-06-19T09:32:43+03:00
Происшествия

В Тамбове на перекрестке столкнулись микроавтобус и «Приора»

В больницу попала женщина-водитель легкового автомобиля
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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От удара легковое авто протаранило заборОт удара легковое авто протаранило заборФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой пострадала 33-летняя женщина, произошла в Тамбове 18 июня в 8 часов 27 минут на улице Астраханской в районе дома №1/1. Как рассказали в региональном УГИБДД, 45-летний водитель микроавтобуса «ГАЗ-2705», проезжая регулируемый перекрёсток улиц Астраханская - Карбышева, столкнулся с автомобилем «Lada Priora», за рулем которого находилась 33-летняя тамбовчанка. От сильного удара легковой автомобиль отбросило в сторону бордюра, где он протаранил забор.

- В результате аварии водителя автомобиля «Lada Priora» с травмами доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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