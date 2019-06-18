2019-06-18T18:18:34+03:00
Происшествия

В Тамбове вандалы разгромили остановку у «Семейного Магнита»

Это уже не первый случай за последний год
Ксения АЛЕШИНА
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Виновному грозит наказание в виде штрафа или лишение свободы до пяти летВиновному грозит наказание в виде штрафа или лишение свободы до пяти летФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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Как сообщает информационное управление администрации Тамбова, на улице Советской рядом с гипермаркетом «Семейный Магнит» сегодня, 18 июня, неизвестные разгромили автобусную остановку. Это одна из 20 остановок в областном центре, представляющая собой антивандальную конструкцию из секций специального закаленного стекла повышенной прочности. Злоумышленники разбили одну стеклянную секцию из трех.

Теперь специалистам отдела обслуживания остановочных павильонов предстоит установить новое стекло на остановке вот уже во второй раз за последний год. Стоимость одной секции в среднем обходится МБУ «Пассажирские перевозки» в 7500 рублей (цена только за материал без учета техники и рабочих) при общей стоимости павильона 200 тысяч рублей.

- По всем фактам повреждений сотрудники учреждения обращаются в полицию. В случае, если виновные лица установлены, их ожидает либо административная ответственность с наложением штрафных санкций либо уголовная - по статье за умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, - рассказывают в в МБУ «Пассажирские перевозки».

ИСТОЧНИК KP.RU

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