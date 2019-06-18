В этом году тамбовчане нарушили правила охоты свыше 500 раз

СЕГОДНЯ 18:00 2019-06-18T18:00:37+03:00

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Тамбовские охотоинспекторы отчитались об итогах работы за пять месяцев текущего года. Специалисты совершили 1225 контрольных выездов в общедоступные охотничьи угодья и к водоемам Тамбовщины, выявив свыше 500 нарушений природоохранного законодательства в области охоты.

- Основной задачей работы регионального охотуправления является сохранение и воспроизводство объектов животного мира Тамбовщины. Специалисты регулярно проводят мероприятия по предотвращению распространения заболеваний животных, при необходимости подкармливают их, ежегодно совершают тысячи рейдовых выездов по соблюдению природоохранного законодательства в области охоты, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Напомним, что незаконная добыча диких копытных животных — лося, косули и кабана, является уголовно наказуемым преступлением, и карается штрафом до 500 тысяч рублей или исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU