На Тамбовщине задержали подозреваемого в убийстве липецкой семьи, который скрывался от следствия 10 лет

СЕГОДНЯ 14:46 2019-06-18T15:31:37+03:00

Мужчина проживал в нашей области под чужим именем и обзавелся за это время семьей и восемью детьми

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В Тамбовской области задержали 34-летнего мужчину, который 10 лет под чужим именем скрывался в нашем регионе. Он, по версии следствия, является участником жестокой расправы над семьей из Липецкой области, которая произошла еще в декабре 2008 года.

Тогда пятеро жителей Лебедянского района договорились о нападении на супругов, которые жили в селе Горицы Добровского района. Вечером 27 декабря они приехали к населенному пункту, бросили автомобиль, и отправились в дом знакомых пенсионеров, чтобы переночевать. Поздний и неожиданный визит цыгане объяснили поломкой машины. Хозяйка домовладения узнала среди попросившихся на постой женщину – та торговала в селе одеждой, и без опасений впустила компанию в дом.

В помещении преступники набросились на пожилую женщину, ее мужа и 45-летнего сына хозяев. От них требовали деньги и ценные вещи.

- Пытая женщину, они сломали ей позвонки и задушили, - рассказали в СУ СКР по Липецкой области. - По такому же сценарию злоумышленники расправились с её мужем и сыном. Все они скончались от асфиксии.

Похитив почти сто тысяч рублей и ценные вещи, напавшие открыли газовые комфорки в доме, и оставили там зажженную свечу, в надежде, что в помещении произойдет взрыв и пожар, который уничтожит следы их пребывания. Но этого не случилось, на следующий день тела родных обнаружила дочь хозяев дома, которая привезла продукты к новогоднему празднику.

- Для раскрытия и расследования особо тяжкого преступления тогда создали следственно-оперативную группу, в состав которой вошли следователи и криминалисты регионального СКР, - продолжают в СУ СКР по Липецкой области. - Во время опроса местных жителей, следствию удалось установить, что в доме у потерпевших часто останавливались для временного проживания цыгане, занимающиеся торговлей. Эта информация стала отправной точкой в ходе организации расследования дерзкого убийства.

В мае 2009 года по подозрению в совершении жестокого преступления задержали четверых цыган, которые не признали своей вины и выдвигали свои версии произошедшего, наговаривая друг друга. Но, несмотря на попытки запутать следствие, дело передали в суд. Четверо фигурантов уголовного дела получили на всех 74 года колонии. А вот пятому участнику преступления удалось скрыться. Его объявили в федеральный розыск. Поиски не прекращались все эти годы. Но лишь спустя 10 лет мужчину обнаружили на территории Тамбовской области, где он жил все это время.

Как рассказали в СУ СКР по Липецкой области, за это время мужчина обзавелся семьей и сейчас он является отцом восьмерых детей. Все 10 лет находящийся в розыске липчанин жил по чужому паспорту, в который попросту вклеил свою фотографию. Подозреваемого в убийстве троих человек этапировали в Липецк. Он уже признался в преступлении и подтвердил свои показания во время их проверки в доме, где все случилось.

Мужчине грозит обвинение в преступлениях по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой с применением насилия, совершённый группой лиц по предварительному сговору), «а, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершённое группой лиц по предварительному сговору, сопряжённое с разбоем). Известно, что супруга задержанного неизлечимо больна.

Фото СУ СКР по Липецкой области

Липецк. Убийство.

ИСТОЧНИК KP.RU