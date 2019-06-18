2019-06-18T13:01:20+03:00
Происшествия

Сельхозкооператив в Тамбовской области задолжал своим работникам почти полмиллиона рублей

Следователи возбудили уголовное дело
Ксения АЛЕШИНА
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На Тамбовщине по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении председателя сельскохозяйственного кооператива, которую подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы».

По версии следствия, подозреваемая, преследуя личные интересы, с целью уменьшения размера выплачиваемых процентов по кредиту, перечислила в банк имеющиеся от продажи продукции деньги, в связи с чем с декабря 2018 года по март 2019 включительно не смогла выплатить зарплату 14 работникам кооператива. В итоге образовалась задолженность в размере более 430 тысяч рублей.

- В настоящее время следователи ведут допросы работников кооператива, изымают необходимую финансовую документацию. В рамках расследования будут предприняты исчерпывающие меры для восстановления нарушенных трудовых прав граждан, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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