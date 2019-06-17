Легкоатлетка из Мичуринска установила новый рекорд Тамбовской области
На соревнованиях в Калуге отличилась Любовь Павленко
Любовь Павленко заняла первое и второе место на разных дистанцияхФото: Пресс-служба администрации города Мичуринска
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В Калуге с 14 по 16 июня проходило первенство России по легкой атлетике среди юниоров до 23 лет. Участие в нем приняла уроженка Мичуринска, которой удалось завоевать сразу две награды.
Как сообщили в пресс-службе администрации наукограда, воспитанница школы олимпийского резерва №4 города Мичуринска Любовь Павленко заняла первое место на дистанции 5000 м и установила новый рекорд Тамбовской области – 16,23,4 мин. На дистанции 1500 м девушка стала второй, показав результат 4,21,58 мин.
ИСТОЧНИК KP.RU