Легкоатлетка из Мичуринска установила новый рекорд Тамбовской области

СЕГОДНЯ 18:00 2019-06-17T18:00:01+03:00

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В Калуге с 14 по 16 июня проходило первенство России по легкой атлетике среди юниоров до 23 лет. Участие в нем приняла уроженка Мичуринска, которой удалось завоевать сразу две награды.

Как сообщили в пресс-службе администрации наукограда, воспитанница школы олимпийского резерва №4 города Мичуринска Любовь Павленко заняла первое место на дистанции 5000 м и установила новый рекорд Тамбовской области – 16,23,4 мин. На дистанции 1500 м девушка стала второй, показав результат 4,21,58 мин.

ИСТОЧНИК KP.RU