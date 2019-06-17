В Мичуринске двое мужчин обманули владельца проката инструментов

СЕГОДНЯ 15:38 2019-06-17T15:38:52+03:00

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В дежурную часть полиции города Мичуринска 15 июня с сообщением о мошенничестве обратился 31-летний предприниматель, которому принадлежит пункт проката инструментов.

Как оказалось, двое мужчин взяли в прокат сварочный аппарат, шуруповерт, дрель и бензопилу, при этом оставив свои паспортные данные. В назначенный срок они не вернули инструменты и не отвечали на звонки.

Полицейские быстро нашли злоумышленников по паспортным данным. Ими оказались 58-летние мужчины. Они сознались в содеянном и рассказали, что украденное имущество продали неизвестным лицам, а деньги потратили на себя. Теперь им придется возместить предпринимателю причиненный материальный ущерб.

- В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности задержанных. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU