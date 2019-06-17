2019-06-17T09:35:02+03:00
Происшествия

В Тамбовской области на полевой дороге перевернулся автомобиль

В аварии пострадали две женщины
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В больнице оказались пассажирки перевернувшегося автоВ больнице оказались пассажирки перевернувшегося автоФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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В аварии, которая произошла 15 июня в 13 часов 45 минут на 2 километре автомобильной дороги «Уварово-Ивановка» - полевая дорога на село Березовка, проходящей по территории Уваровского района, получили травмы две женщины. Как рассказали в УГИБДД по Тамбовской области, автомобиль «Lada Granta», за рулем которого находился 62-летний водитель, опрокинулся.

- В результате ДТП пострадали пассажирки автомобиля, 63-х и 35-и лет, - рассказали в пресс-службе областного УГИБДД, - Их доставили в приемный покой ГБУЗ ТО «Уваровская ЦРБ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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