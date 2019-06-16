2019-06-16T13:22:19+03:00
Происшествия

В Тамбовской области установлен четвертый класс пожарной опасности

За последний месяц огонь разгорался на территории лесных фондов двух районов
Анна ГРЕБЕНКИНА
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В Тамбовской области установлен четвертый (высокий) класс пожарной опасности. По информации регионального управления лесами, за последний месяц на территории лесного фонда Рассказовского и Пичаевского районов случилось два пожара. К счастью, огонь удалось быстро ликвидировать. Лесники провели опушку территории. Пламя прошло чуть более 0,1 гектара леса. Ущерба лесному фонду огонь не нанес.

Специалисты отмечают, что главной причиной возгораний является человеческий фактор. Поэтому всех жителей и гостей области просят соблюдать правила поведения в лесу в пожароопасный период: не разводить костры, не сжигать траву на прилегающих к лесному фонду территориях. При обнаружении лесных пожаров нужно сообщать в региональный пункт диспетчерского управления по телефону 8 (4752) 72-00-14

С начала года лесоводы составили 28 протоколов о нарушении правил пожарной безопасности в лесах Тамбовской области. На всех нарушителей наложены штрафы. Напомним, что с 6 по 25 июня в Тамбовской области действует ограничение на пребывание граждан в лесах. Под ограничения попадают зеленые зоны, расположенные на территории Бондарского, Вернадского, Горельского, Кирсановского, Мичуринского, Моршанского, Серповского, Степного, Тамбовского, Уваровского, Хоботовского, Цнинского, Челнавского лесничеств. На территории указанных лесов запрещено нахождение людей и въезд транспорта за исключением мест, предоставленных под культурно-оздоровительные цели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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