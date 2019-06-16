Тамбовские ученые разработали инновационные драже и фруктовый мармелад

СЕГОДНЯ 13:10 2019-06-16T13:10:17+03:00

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Ученые Мичуринского государственного аграрного университета создали инновационные изделия - фруктово-медовое драже и смокву (фруктовый мармелад). Продукты функционального питания уже несколько лет разрабатываются в вузе под экобрендом «101 витамин». Университетские разработки были представлены президенту страны Владимиру Путину в конце 2017-го на федеральной выставке «Россия, устремленная в будущее».

На базе агроуниверситета разрабатываются технологии производства овощной, фруктово-ягодной продукции и кондитерских изделий с повышенным содержанием биологически-активных веществ. Мичуринские продукты функционального питания производятся более чем на 60 предприятиях Московской, Владимирской, Ярославской, Тамбовской областей и других регионах страны.

Заведующая лабораторией функционального питания агроуниверситета Вера Винницкая отмечает, что тамбовские ученые уже давно занимаются исследованием полезных свойств ягод и фруктов, произрастающих в регионе.

- Уникальная инновационная продукция экобренда «101 витамин» является результатом кропотливого технологического процесса, где из необычного сочетания натуральных и полезных ингредиентов рождается новый продукт, оказывающий оздоровительное действие на все функции человеческого организма, - отмечает Вера Винницкая.

ИСТОЧНИК KP.RU