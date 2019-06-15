В частном секторе Тамбова загорелись два дома
Почти час пожар тушили пять пожарных расчетов
От огня пострадали два дома
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В Тамбове на улице Степной произошел серьезный пожар. По словам очевидцев, начался он в одном из частных домов, но потом пламя перекинулось на расположенный рядом.
- Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 13 часов 10 минут, - сообщили в ГУ МЧС России по Тамбовской области. – В ликвидации пожара принимали участие пять пожарных расчетов. В огне никто не пострадал.
К 13 часам 56 минутам пожар был полностью ликвидирован, ущерб сейчас устанавливается.
Фото, видео Алёны Горбачёвой
Пожар. Тамбов.
ИСТОЧНИК KP.RU