2019-06-15T14:36:35+03:00
Происшествия

В частном секторе Тамбова загорелись два дома

Почти час пожар тушили пять пожарных расчетов
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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От огня пострадали два домаОт огня пострадали два дома
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В Тамбове на улице Степной произошел серьезный пожар. По словам очевидцев, начался он в одном из частных домов, но потом пламя перекинулось на расположенный рядом.

- Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 13 часов 10 минут, - сообщили в ГУ МЧС России по Тамбовской области. – В ликвидации пожара принимали участие пять пожарных расчетов. В огне никто не пострадал.

К 13 часам 56 минутам пожар был полностью ликвидирован, ущерб сейчас устанавливается.

Фото, видео Алёны Горбачёвой

Пожар. Тамбов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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