На Тамбовщине вдвое выросло число аварий с участием мотоциклистов

СЕГОДНЯ 14:00 2019-06-15T14:00:11+03:00

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За первые две недели июня на территории Тамбовской области произошло 12 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мототехники. По сравнению с началом июня прошлого года число происшествий увеличилось в два раза, а количество погибших возросло с одного до 4-х человек. Всего, по данным регионального УГИБДД, в этом году с участием водителей мотоциклов зарегистрировано 30 ДТП, в которых 28 человек травмированы и 6 погибли. В основном за рулём мототранспорта были молодые люди младше 30 лет (всего 19 человек), пятерым из которых не исполнилось и 16 лет.

- При этом в 20 случаях водители управляли транспортом без прав, в 12 случаях - без мотошлема, в 11 ДТП транспорт был не зарегистрирован, в 5 случаях за рулем были нетрезвые водители, - сообщает пресс-служба областного УГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU