2019-06-14T17:24:49+03:00
Общество

На ремонт окон в тамбовской облбольнице потратят 5,5 миллионов рублей

Работы проведут в здании главного корпуса, который является памятником истории
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Деревянные рамы заменят на окна из ПВХДеревянные рамы заменят на окна из ПВХ
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В областном центре начались работы на объекте культурного наследия: по данным регионального управления Госохраны памятников, ремонт ожидает главный корпус Тамбовской областной больницы, который является частью архитектурного ансамбля «Губернской земской больницы». В рамках работ планируется заменить деревянные оконные блоки на рамы из ПВХ, отремонтировать подоконники, откосы и входную группу здания.

- Работы проводятся ООО «Наследие» из города Архангельска, имеющей лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного, - говорит и.о. начальника регионального органа охраны Наталья Юрина.

На ремонт потратят порядка 5,5 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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