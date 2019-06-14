На ремонт окон в тамбовской облбольнице потратят 5,5 миллионов рублей
В областном центре начались работы на объекте культурного наследия: по данным регионального управления Госохраны памятников, ремонт ожидает главный корпус Тамбовской областной больницы, который является частью архитектурного ансамбля «Губернской земской больницы». В рамках работ планируется заменить деревянные оконные блоки на рамы из ПВХ, отремонтировать подоконники, откосы и входную группу здания.
- Работы проводятся ООО «Наследие» из города Архангельска, имеющей лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного, - говорит и.о. начальника регионального органа охраны Наталья Юрина.
На ремонт потратят порядка 5,5 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU