2019-06-14T11:31:06+03:00
Происшествия

Внедорожник и отечественная легковушка столкнулись в Тамбове

Одному из водителей потребовалась помощь медиков
Ксения АЛЕШИНА
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Авария произошла на улице Степана РазинаАвария произошла на улице Степана РазинаФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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ДТП произошло 13 июня в 19:40 на улице Степана Разина около дома №4 города Тамбова. Внедорожник «Toyota Land Cruser Prado», под управлением 40-летнего водителя, столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21104». За рулем отечественной легковушки находился 28-летний мужчина.

Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, водитель автомобиля «ВАЗ-21104» получил телесные повреждения и был осмотрен на месте происшествия врачами скорой медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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