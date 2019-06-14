Внедорожник и отечественная легковушка столкнулись в Тамбове

СЕГОДНЯ 11:31 2019-06-14T11:31:06+03:00

Авария произошла на улице Степана Разина Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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ДТП произошло 13 июня в 19:40 на улице Степана Разина около дома №4 города Тамбова. Внедорожник «Toyota Land Cruser Prado», под управлением 40-летнего водителя, столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21104». За рулем отечественной легковушки находился 28-летний мужчина.

Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, водитель автомобиля «ВАЗ-21104» получил телесные повреждения и был осмотрен на месте происшествия врачами скорой медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU