2019-06-14T10:14:51+03:00
Общество

В трети детских тамбовских лагерей нашли антисанитарию

У контролеров есть претензии к содержанию территории и помещений, а также организации питания и водоснабжения.
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Специалисты регионального Управления Роспотребнадзора проводят проверки детских лагерей, которые работают на территории региона. Согласно официальным данным в первую смену летней оздоровительной кампании этого года функционируют 544 лагеря, в которых отдыхают около 36 тысяч детей. Все они перед открытием прошли необходимые согласования. Но и во время работы без внимания их не оставляют.

- В настоящее время проведены проверки в отношении 171 лагеря, из них 145 (85%) лагерей с использованием методов исследования качества питьевой воды, воды водоемов, используемых для организации купания, исследования проб пищевых продуктов и готовой пищи, - рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора. - Нарушения требований санитарного законодательства были выявлены в 58 из них (34%). По результатам проверок выдано 58 предписаний об устранении выявленных нарушений.

По данным специалистов во время проверок обнаружились нарушения требований санитарного законодательства, в том числе по содержанию территории и помещений, организации питания и водоснабжения. По результатам обследований санитарные врачи составили 58 протоколов об административном правонарушении, вынесли 37 постановлений о назначении наказания в виде штрафа на сумму 111 тысяч рублей. Остальные протоколы еще находятся на рассмотрении. Проверки летних оздоровительных учреждений и поставщиков пищевых продуктов продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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