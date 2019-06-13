Тамбовчане лишились бытовой техники по вине энергетиков

СЕГОДНЯ 13:09 2019-06-13T13:09:55+03:00

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В прокуратуре Советского района добились возмещения ущерба, который понесли жители многоквартирного дома по ул. Т. Дерунец в Тамбове. Из-за скачка напряжения в электросети люди лишились бытовой техники. На произошедшее они пожаловались в прокуратуру.

Благодаря вмешательству прокуратуры жильцам многоквартирного дома полностью возмещен материальный ущерб. Выяснилось, что в январе этого года в магазине «Пятерочка», который находится на первом этаже жилого дома, отключилось электричество – замкнуло кабель, который принадлежит ООО «Тамбовский учколлектор». Сотрудники торговой точки сообщили об аварии в управляющую компанию – ООО «ЖЭУ-6», после чего на место вызвали специалистов АО «ОРЭС-Тамбов».

Те установили место повреждения кабеля, но из-за того, что оно находилось под припаркованными автомобилями, земельных работ решили не проводить. Чтобы восстановить энергоснабжение магазина, электрик решил соорудить перемычку и забрался в щиток, расположенный в подвале дома. Во время проведения работ произошел перепад напряжения, из-за которого в нескольких квартирах

- Комиссией из представителей прокуратуры района, Верхне-Донского управления Ростехнадзора, управляющей организации и еще нескольких специалистов проведена проверка работоспособности кабельной линии, эксплуатируемой АО «ОРЭ-Тамбов», от ТП-137 до названного жилого дома. Выявлено, что имеется повреждение «нулевой» жилы соответствующей кабельной линии, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области. - Испытаний указанной кабельной линии АО «ОРЭС-Тамбов» не проводилось, в том числе в 2018 году.

В итоге руководителю ООО «ОРЭС-Тамбов» связи с выявленными нарушениями закона прокурор внес представление, еще в отношении двух сотрудников организации вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Деньги за сломавшуюся технику жителям выплатили.

ИСТОЧНИК KP.RU