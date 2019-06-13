В Тамбове водитель без прав пытался дать взятку автоинспектору

СЕГОДНЯ 12:09 2019-06-13T12:09:15+03:00

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В областном центре инспектор ГИБДД остановил автомобиль, за рулем которого находился местный житель, не имеющий водительских прав. Мужчина предложил взятку автоинспектору за не составление административного протокола, однако тот от незаконного вознаграждения отказался.

- Водитель задержан, купюры изъяты в качестве вещественного доказательства. Сейчас по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU