2019-06-13T12:09:15+03:00
Происшествия

В Тамбове водитель без прав пытался дать взятку автоинспектору

Теперь мужчине грозит уголовное наказание
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В областном центре инспектор ГИБДД остановил автомобиль, за рулем которого находился местный житель, не имеющий водительских прав. Мужчина предложил взятку автоинспектору за не составление административного протокола, однако тот от незаконного вознаграждения отказался.

- Водитель задержан, купюры изъяты в качестве вещественного доказательства. Сейчас по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тамбовской области мужчина украл 145 литров ядохимикатов у работодателя
В День города помощь медиков понадобилась 27 тамбовчанам
32-летня тамбовчанка погибла при столкновении мотоцикла с легковушкой
Тамбовчане лишились бытовой техники по вине энергетиков
На Северном обходе Тамбова «шестерка» съехала в кювет: три человека пострадали
В Мичуринске водитель «Нивы» попал в больницу после ДТП
Тамбовские выпускники сдают ЕГЭ по биологии и информатике
Сбербанк развивает электронное взаимодействие по программе льготного кредитования предприятий АПК
Горожане отклонили проект застройки «старого» Тамбова
В Тамбовской области задержали мужчину, укравшего мотоцикл
В Мичуринске, где при ремонте сквера под топор пустили деревья, изменят проект благоустройства территории
Тамбовчанам не хватает холодной воды
Тамбовчане смогут разъехаться по домам на автобусах после празднования Дня города
Еще один тамбовчанин заболел клещевым боррелиозом
Тамбовчане привезли награды с Куба Европы по тхэквондо
Тамбовская пенсионерка убила гражданского мужа и легла спать
В Тамбове с 1 июля начнется ремонт сквера на площади Льва Толстого
Тамбовчанам, проживающим в микрорайоне «Ласки», отключат свет
Тамбовские полицейские раскрыли кражу из гаража
В Тамбовской области за превышение должностных полномочий будут судить экс-полицейского
При взрыве танкера в порту Махачкалы пострадал 38-летний тамбовчанин
В Мичуринске администратора паблика в соцсети «Вконтакте» арестовали за экстремистские посты
Тульская область формирует единый кадровый актив региона
В Тамбовской области парень ограбил своего родственника
На тамбовской трассе иномарка столкнулась с двумя микроавтобусами
На День города в Тамбове перекроют ряд улиц