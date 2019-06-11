Еще один тамбовчанин заболел клещевым боррелиозом

СЕГОДНЯ 18:02 2019-06-11T18:02:32+03:00

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По информации регионального управления Роспотребнадзора, на Тамбовщине зарегистрирован второй случай заболевания клещевым боррелиозом ( болезнь Лайма). Ранее эту инфекцию выявили у одного жителя области.

Специалисты отмечают, что активность членистоногих в Тамбовской области сохраняется. Всего же по данным на 10 июня, в медицинские организации обратилось 1723 пострадавших от укусов клещами, из которых 502 - дети. За прошедшую неделю пострадали 268 человек, в том числе 78 детей. Таких инфекционных заболеваний, как клещевой вирусный энцефалит, анаплазмоз и эрлихиоз, не регистрировались.

- Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области. Напоминаем жителям и гостям города и области о необходимости соблюдения мер предосторожности при посещении лесов, парков, скверов, погостов и кладбищ для предотвращения присасывания клещей, - сообщают санврачи.

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ИСТОЧНИК KP.RU