В Тамбове с 1 июля начнется ремонт сквера на площади Льва Толстого

СЕГОДНЯ 16:29 2019-06-11T16:29:51+03:00

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В Тамбове с 1 июля рабочие приступят ко второму этапу реконструкции сквера на площади Льва Толстого.

Напомним, первый этап работ, на которые потратили 9 миллионов рублей был завершен в 2018 году. Тогда здесь установили 42 садово-парковых торшеров, 32 скамейки, уложили дорожки из тротуарной плитки на площади более 1700 кв.м. Также в сквере полностью заменили систему электро- и водоснабжения, водоотведения. На территории обновили теплотрассу, чтобы в последующем избежать возможных вскрытий благоустроенной зоны.

- В этом году на реконструкцию площади и благоустройство сквера выделено более 46 миллионов рублей из бюджетов всех уровней, 20 из которых пойдет на устройство фонтан каскадного типа. Он будет облицован гранитом, а ландшафтный дизайн дополнят садово-парковым искусством топиар, - говорит временно исполняющий полномочия главы города Тамбова Дмитрий Самородин.

В сквере появятся кустарниковые скульптуры и детский игровой комплекс, декоративная подсветка, ограждение «Полосатик», столбы с зарядкой USB, шахматные столы и многое другое». Особое внимание в ходе работ было уделено энергосбережению. Замена всех кабельных линий ликвидировала потери, которые были на изношенных участках, а энергосберегающие лампы торшеров позволят сократить потребление электроэнергии.

Завершить работы по реконструкции площади и благоустройству сквера планируется 1 ноября. Чтобы сэкономить время, проработан и согласован сетевой график работ — монтажные и строительные работы будут выполняться одновременно с благоустройством территории.

ИСТОЧНИК KP.RU