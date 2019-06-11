Тамбовские полицейские раскрыли кражу из гаража

СЕГОДНЯ 15:01 2019-06-11T15:01:35+03:00

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В Тамбове, 6 июня, на улице Заводской неизвестный проник в гараж, принадлежащий 38-летнему мужчине, и похитил оттуда имущество. Злоумышленнику удалось утащить три колеса в сборе, три колесных колпака, защиту двигателя и газовый резак «Макита».

Владелец гаража обратился в правоохранительные органы. Прибывшие на место происшествия полицейские опросили потерпевшего и владельцев ближайших гаражей. Также стражи порядка провели тщательный осмотр места кражи и изъяли следы, оставленные злоумышленником.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан ранее судимый 32-летний мужчина, которого доставили в отдел полиции. Он не стал отпираться, что совершил преступление, и рассказал подробности кражи.

Мужчина пояснил, что продал по дешевке украденное имущество неизвестному человеку. Как выяснилось, ранее злоумышленник неоднократно совершал подобные кражи.

- В отношении данного лица ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, возбуждено уголовное дело по п. «Б» ч. 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Теперь задержанному придется возместить потерпевшему материальный ущерб из своего кармана, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU