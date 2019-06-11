В Тамбовской области за превышение должностных полномочий будут судить экс-полицейского
В Жердевском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего бывшего сотрудника ППС. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» и ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством».
По версии следствия, поздно вечером, 4 октября прошлого года, сотрудники ППС на проезжей части около кафе в городе Жердевка увидели находившегося в состоянии алкогольного опьянения мужчину. Для составления административного материала он был доставлен в отдел полиции. Там задержанный стал высказывать недовольство, а затем отказался ставить подпись, чем разозлил одного из сотрудников правоохранительных органов.
Сначала страж порядка несколько раз ударил задержанного резиновой палкой, а после в служебном кабинете избил его, нанеся множественные удары кулаком по голове и туловищу. 31-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясения головного мозга, переломы ребер, ссадины и кровоподтеки различных частей тела.
Кроме этого, в декабре 2018 года в свободное от работы время обвиняемый, держа в руках металлический баллонный ключ, угрожал убийством 21-летнему молодому человеку, к которому испытывал личную неприязнь.
- Несмотря на отрицание фигурантом вины в совершении указанных преступлений, в ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU