В Тамбовской области за превышение должностных полномочий будут судить экс-полицейского

СЕГОДНЯ 14:20 2019-06-11T14:20:33+03:00

Сотрудник правоохранительных органов в прошлом году избил мужчину в отделе полиции, а также угрожал убийством парню

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В Жердевском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего бывшего сотрудника ППС. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» и ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством».

По версии следствия, поздно вечером, 4 октября прошлого года, сотрудники ППС на проезжей части около кафе в городе Жердевка увидели находившегося в состоянии алкогольного опьянения мужчину. Для составления административного материала он был доставлен в отдел полиции. Там задержанный стал высказывать недовольство, а затем отказался ставить подпись, чем разозлил одного из сотрудников правоохранительных органов.

Сначала страж порядка несколько раз ударил задержанного резиновой палкой, а после в служебном кабинете избил его, нанеся множественные удары кулаком по голове и туловищу. 31-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясения головного мозга, переломы ребер, ссадины и кровоподтеки различных частей тела.

Кроме этого, в декабре 2018 года в свободное от работы время обвиняемый, держа в руках металлический баллонный ключ, угрожал убийством 21-летнему молодому человеку, к которому испытывал личную неприязнь.

- Несмотря на отрицание фигурантом вины в совершении указанных преступлений, в ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU