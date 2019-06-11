В Мичуринске администратора паблика в соцсети «Вконтакте» арестовали за экстремистские посты
По постановлению прокурора жителя Мичуринска арестовали на сутки за распространение в Интернете изображений, направленных на возбуждение ненависти и вражды. Прокурорская проверка установила, что мужчина зарегистрировал личную страницу под псевдонимом в социальной сети «Вконтакте» и создал паблик под названием «Белая Русь».
В своем сообществе он разместил различные изображения, сопровождающиеся печатным текстом, которые содержали нецензурную брань, а также материалы, являющиеся экстремистским и запрещенным к распространению на территории Российской Федерации. Все это было доступно неограниченному кругу пользователей.
- В ходе проверки доступ к экстремистским материалам правонарушителем ограничен не был. Прокурором в отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU