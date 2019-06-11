В Тамбовской области парень ограбил своего родственника

СЕГОДНЯ 12:33 2019-06-11T12:33:16+03:00

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Поздно вечером, 9 июня, в дежурную часть МОМВД России «Моршанский» поступило сообщение о грабеже в доме на улице Набережной в селе Вяжли. Прибывшие на место происшествия полицейские изъяли биологические следы, а также по приметам выявили круг лиц, ранее совершавших аналогичные преступления.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в грабеже оперативники задержали 23-летний молодой человек, проживающий в Моршанске. Выяснилось, что около 21:00 злоумышленник вошел в дом и, прямо на глазах хозяина, открыто похитил телевизор, планшетный компьютер и мобильник. Мужчина попытался оказать сопротивление гостю, но тот ударил его и он упал на пол. При этом потерпевший даже не узнал в грабителе своего родственника, который прикрыл лицо капюшоном.

- Сотрудниками уголовного розыска подозреваемый задержан и дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части второй статьи 161 УК РФ «Грабеж». Санкция статьи определяет наказание виновному в виде семи лет лишения свободы со штрафом в размере до 10 тысяч рублей. Похищенное изъято и возвращено владельцу, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU