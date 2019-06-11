На тамбовской трассе иномарка столкнулась с двумя микроавтобусами

СЕГОДНЯ 12:00 2019-06-11T12:01:02+03:00

Под Мичуринском дорогу не поделили "Опель" и микроавтобусы Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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Авария, участниками которой стали два микроавтобуса и легковой автомобиль, произошла 10 июня в 17 часов 35 минут на улице Советской в районе дома №2 села Заворонежское Мичуринского района. Как сообщили в региональном УГИБДД, 45-летний водитель автобуса «ГАЗ-32213не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем «Opel Vectra», которым управлял 44-летний мужчина. От столкновения автомобиль «Opel Vectra» выехал на полосу встречного движения, где он столкнулся с автобусом «Volkswagen-22330А». За рулем в этот момент находился 63-летний мужчина.

- В результате аварии пассажирка автомобиля «Opel Vectra», 39-летняя женщина была осмотрена бригадой скорой медицинской помощи месте происшествия, - сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

В аварии пострадала пассажирка иномаркиФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU