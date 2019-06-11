2019-06-11T10:12:27+03:00
Общество

Беременная тамбовчанка не может добиться наказания водителя, который сбил ее на пешеходном переходе

Следователь полиции трижды принимал решение об отказе в возбуждении уголовного дела
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Жительница города Тамбова, которая в ноябре 2017 года попала в аварию, больше полутора лет добивается наказания сбившего ее водителя, но пока безуспешно. С жалобой серьезно пострадавшая в ДТП женщина обратилась к Уполномоченному по правам человека в Тамбовской области.

Авария произошла 23 ноября позапрошлого года. Женщина, которая на тот момент была беременна, переходила дорогу по «зебре». Когда она дошла уже до половины проезжей части, на нее наехал автомобиль. Полученные в результате аварии травмы расценили как тяжкий вред здоровью.

- Только по счастливому стечению обстоятельств ребенок не пострадал и родился здоровым, - рассказали в аппарате регионального Уполномоченного.

До сих пор виновник аварии никакой ответственности не понес.

- Несмотря на наличие видеозаписи факта наезда на пешехода, пояснений водителя о том, что он обнаружил пешехода и принял меры к остановке автомобиля только после совершения наезда, следователь трижды выносил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, - сообщает Уполномоченный по правам человека в Тамбовской области. - При этом не были учтены и другие обстоятельства, такие как светлое время суток, отсутствие факторов, ограничивающих видимость в направлении движения и др.

После рассмотрения жалобы, Уполномоченный обратился в прокуратуру и УМВД области с предложением проверить законность и обоснованность принятого следователем процессуального решения. В итоге очередное постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении водителя отменили. В адрес начальника следственного управления УМВД России по Тамбовской области направлено требование о незамедлительном устранении допущенных нарушений, привлечении лиц, их допустивших, к дисциплинарной ответственности и о возбуждении уголовного дела. Обращение остается на контроле Уполномоченного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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