2019-06-10T18:02:39+03:00
Общество

Во время празднования Дня России и Дня города охранять порядок в Тамбове будут свыше 700 полицейских

12 июня в областном центре отметят сразу два праздника
Ксения АЛЕШИНА
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Тамбовская полиция перешла на усиленный вариант несения службыТамбовская полиция перешла на усиленный вариант несения службыФото: УМВД по Тамбовской области
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В связи с приближающимся Днем России и Днем города Тамбова тамбовские полицейские перешли на усиленный вариант несения службы. На территории области в охране общественного порядка будут задействованы более 700 сотрудников органов внутренних дел, 70 коллег из Росгвардии, а также около 150 представителей народной дружины и частных охранных структур и военнослужащие Министерства обороны.

В Тамбове в этот день пройдут десятки различных мероприятий, в основном в центральной части города. Гостей праздника будут досматривать с использованием технических средств и металлодетекторов с целью исключения проноса запрещенных предметов (холодного и огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и т.д.).

- Главной задачей, стоящей перед сотрудниками правоохранительной системы – обеспечение безопасности граждан и антитеррористическая защищенность мест проведения мероприятий: создание зон безопасности, организация пропускного режима, обследование территорий кинологами со служебными собаками на предмет обнаружения возможных взрывных устройств. Всем полицейским, задействованным на охране общественного порядка, указано на максимально вежливое и корректное отношение к гражданам, при необходимости разъяснять причины проведения досмотровых мероприятий, - сообщили в УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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