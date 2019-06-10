2019-06-10T17:29:11+03:00
Общество

В домах жителей микрорайона на севере Тамбова час не будет света

Электроэнергию отключат 11 июня
Ксения АЛЕШИНА
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Как сообщает информационное управление администрации Тамбова, 11 июня в связи с проведением плановых ремонтных работ в микрорайоне «Радужный» будет отключен свет на некоторых улицах.

Так, с 11:00 до 12:00 электроэнергии не будет на улицах: Селезневской, Ягодной, Хвойной, Верстовского, а с 12:00 до 13:00 - на улицах: Цветочной, Бобарыкина, Васильковой, Верстовского, Грушовой, Терновой, Западной, Дроздовой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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